In ein paar Wochen wird Alexander Maurer nach dann mehr als vierjähriger Zusammenarbeit seine Trainertätigkeit bei den A-Liga-Fußballern der SG Birlenbach/Schönborn/Balduinstein beenden. „Nach vielen Gesprächen in den vergangenen Wochen sind beide Seiten zu dem Ergebnis gekommen, dass unseren Spielern zur neuen Saison eine perspektivische Erneuerung bei ihrer Weiterentwicklung helfen wird“, so der SG-Spielausschussvorsitzende Martin Opel.