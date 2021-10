Plus Kreis Rhein/Ahr

Kreisliga B Ahr: Kurios – Die SG Oberahrtal ist auf eigenem Platz nur Gast

In der Fußball-Kreisliga B Ahr kann sich Spitzenreiter SC Bad Bodendorf an diesem Wochenende die Konkurrenz in Ruhe anschauen. Der SC hat spielfrei. Die SG Westum/Löhndorf II empfängt zum Start des Spieltags die noch punktlose SG Gönnersdorf-Brohl. Die Oberzissener Reserve erwartet die SG Franken/Königsfeld/Koisdorf.