Archivierter Artikel vom 23.10.2020, 14:36 Uhr

Eitelborn Kreisliga A Koblenz: SG Augst hat nichts zu verlieren Vor einer der schwersten Aufgaben steht die SG Augst Eitelborn, wenn am Sonntag der SV Anadolu Spor Koblenz als ungeschlagener Tabellendritter der Fußball-Kreisliga A Koblenz im Augst-Stadion aufschlägt (14.30 Uhr). „Anadolu hat richtig aufgerüstet, da ist klar, was sie wollen“, sagt Jens Bermel, Torwart und Vorsitzender der SG. „Wenn man solche Leute holt, will man aufsteigen.