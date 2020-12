Ulmen

Auch beim SV Ulmen steht momentan nicht nur die Fußballwelt still. Beim Eifel-B-Ligisten ist alles wie bei anderen Klubs in der Region: Nichts geht aktuell. Eine Sache ist allerdings anders: Momentan hat der SV keinen Trainer in der ersten Mannschaft, denn Ulmen hat sich vom Duo Ewald Knechtges/Michael Gundert, das vor der Saison vom Lokalrivalen DJK Kelberg nach dessen A-Klassen-Aufstieg gekommen war, getrennt. In beiderseitigem Einvernehmen allerdings, wie Ulmens Abteilungsleiter Holger Esper unterstreicht. Die Trennung erfolgte zu Beginn der Corona-Krise, als die ersten Spieltage ausgesetzt wurden.