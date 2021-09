In der Fußball Kreisliga B Süd hat Tabellenführer Weiler am fünften Spieltag das Schlusslicht Biebertal II zu Gast. Verfolger Ober Kostenz hat in Simmern eine ungleich schwierigere Aufgabe. Bei Hunsrückhöhe gegen Ellern wurde das Heimrecht getauscht, die Partie findet nun in Bärenbach statt. Spielfrei hat die SG Urbar/Werlau.