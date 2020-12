Simmern/Cochem

Es geht los, seit diesem Mittwoch ist in Rheinland-Pfalz in den großen Sportarten wie Fußball oder Handball der „normale“ Betrieb wieder möglich. Für den Fußball heißt das: Ein Training (bis 30 Aktive) kann ohne Einschränkungen stattfinden, auch sind ab sofort wieder Freundschaftsspiele möglich. Der Weg ist damit frei für einen im Verband Rheinland flächendeckenden Meisterschaftsstart am 5./6. September. Davor sollen ab Mitte August die alten Pokalwettbewerbe zu Ende gespielt – und die neuen Pokalrunden begonnen werden.