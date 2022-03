Plus Unnau

Alpenrod trifft hinten doppelt – Zwei Eigentore entscheiden das Derby gegen Müschenbach

Als sich in der Schlussviertelstunde des Derbys gegen die SG Müschenbach/Hachenburg der gerade erst eingewechselte Julius Schwendt schwer am Knie verletzte, war's um die Schlussoffensive der zurückliegenden SG Alpenrod-Lochum/Nister/Unnau so gut wie geschehen. „Wir haben's versucht, doch Müschenbach hat die Zeit gut von der Uhr genommen“, sagte Unnaus Abteilungsleiter Björn Neef. Erneut entschied die Mannschaft von Trainer Lukas Haubrich das Nachbarschaftsduell der Fußball-Bezirksliga Ost für sich, die Gäste gewannen mit 2:1 (1:1).