Plus Betzdorf-Bruche

Nach 0:5-Schmach: Wallmenroth zeigt sich im Nachholspiel gegen Alpenrod gut erholt

Am späten Mittwochabend hat die SG Wallmenroth/Scheuerfeld den Anschluss an die obere Tabellenhälfte in der Fußball-Bezirksliga Ost hergestellt.