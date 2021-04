Partner für Röhrig: EGC Wirges holt zweiten Torjäger – Mittelfeld-Ass kehrt zurück

Von den ersten vier Pflichtspielen der inzwischen annullierten Saison 2020/21 hat die Spvgg EGC Wirges gleich mal drei verloren – zwei in der Fußball-Bezirksliga Ost und eins in der ersten Runde des Rheinlandpokals. Das nennt man wohl einen klassischen Fehlstart. Doch danach kam die Mannschaft von Trainer Serkan Öztürk ins Rollen, ließ fünf Siege folgen – ehe Corona dem sportlichen Treiben ein abruptes Ende setzte. In der Abbruchtabelle stehen die Wirgeser mit einem Spiel mehr und einem Punkt weniger hinter der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod auf Platz zwei und nutzen jetzt die Zeit, um am Kader für die (wann auch immer beginnende) neue Spielzeit zu basteln.