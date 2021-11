Henkes-Hammer reicht zum Sieg: Einsatz ist für die SG Weitefeld zu wenig, um der SG Ahrbach beizukommen

Die Situation an der Tabellenspitze der Bezirksliga Ost war selten so spannend wie in diesen Tagen. Acht Mannschaften buhlen um den Platz an der Sonne. Darunter auch die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod, die es mit der SG Weitefeld-Langenbach/ Friedewald zu tun hatte. Wollten die Einheimischen weiterhin in diesem Oktett mitmischen, musste unbedingt ein Sieg her. In einem kampfbetonten Spiel gewann schließlich die SG Ahrbach mit 1:0 (1:0) und konnte so ihre Position im Vorderfeld der Tabelle festigen.