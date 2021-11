Plus Mudersbach/Brachbach

SG Mudersbach gibt sich noch nicht zufrieden – Sonntag beim SC LWL

„Wenn mir am Anfang der Saison jemand gesagt hätte, dass wir nach elf Spieltagen 16 Punkte haben, hätte ich das so unterschrieben“, meint Stefan Häßler, der ebenjene Punktzahl nach entsprechend vielen Spielen mit der SG Mudersbach/Brachbach in Staffel 5 der Fußball-Bezirksliga Westfalen eingefahren hat.