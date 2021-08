In einem mitreißenden Fußballkrimi zwang die TuS Burgschwalbach in der Bezirksliga Ost den Tabellenführer VfB Linz mit 3:2 (0:2) in die Knie. Den Härtetest mit den ambitionierten Gästen vom Kaiserberg bestand die Elf von Trainer Walter Reitz mit Bravour. Allerdings sah es eine Halbzeit lang gar nicht nach einer Überraschung aus.