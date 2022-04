Vordereifel unterliegt der Hunsrücker „Tormaschine“ nur knapp und vor allem erst spät: In der Fußball-Bezirksliga Mitte endete die Begegnung der SG Vordereifel gegen die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal mit 0:1 (0:0). Das Tor des Tages erzielte Linksaußen Daniel Römer per indirekten Freistoß in Minute 82. Damit festigten die Gäste Rang drei, Vordereifel bleibt Achter im gesicherten Mittelfeld.