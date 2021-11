Am 15. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte ist es im Maifeldstadion in Polch zum Derby zwischen der SG Maifeld-Elztal und dem FC Alemannia Plaidt gekommen. Die gastgebende Mannschaft war von Beginn an tonangebend und erspielte sich eine 3:0-Führung zur Pause. Auch im zweiten Spielabschnitt war das Team von Florian Breitbach den Gästen vom Pommerhof überlegen und siegte schlussendlich mit 6:1.