SF Höhr-Grenzhausen steigern sich in Unterzahl – Gemischte Gefühle nach 0:0 gegen Oberzissen – Klauer fischt Munds Freistoß aus dem Winkel

Als die 79. Minute lief, legte sich Eike Mund am Freitagabend auf dem Rasenplatz am Höhrer Flürchen den Ball zum Freistoß zurecht und nahm Maß. Der erfahrene Spielertrainer des SV Oberzissen lief an, zirkelte den Ball aus 24 Metern Entfernung passgenau in Richtung rechtem Winkel und hatte vielleicht auch den Torjubel schon auf den Lippen – doch dann musste er mit ansehen, wie Kevin Klauer, der Torwart der gastgebenden Sportfreunde Höhr-Grenzhausen, gekonnt zur Ecke klärte. Es war in einem insgesamt chancenarmen Spiel der Fußball-Bezirksliga Mitte bereits die letzte Möglichkeit, somit blieb es vor 190 Zuschauern beim 0:0.