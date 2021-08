Alle vier Rhein-Hunsrücker Fußball-Bezirksligisten haben am dritten Spieltag ein Heimspiel – diese Konstellation gibt es bis zur Winterpause noch dreimal (11./12. September, 13./14. November und 27./28. November). Weitere Besonderheit: Während Viertäler Oberwesel, Rheinböllen und Liebshausen schon „drin“ sind in der Saison, steht für Hausbay nach zwei Spielverlegungen am Sonntag gegen Oberzissen das allererste Punktspiel an.