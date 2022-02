Plus Oberzissen

SV Oberzissen geht lieber erst mal auf Distanz – Bezirksligist beginnt erst am 24. Januar mit Mannschafstraining

Mit zwei Wochen Individualtraining startet Bezirksligist SV Oberzissen in dieser Woche in die Vorbereitung. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation hat sich das Trainerduo um Eike Mund und Sebastian Friedsam bewusst dazu entschieden, den Spielern zunächst einen zweiwöchigen Laufplan an die Hand zu geben, bevor am 24. Januar das gewohnte Mannschaftstraining beginnen soll.