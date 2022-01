Die SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach steckt als Tabellen-13. in der Fußball-Bezirksliga Mitte mitten im Abstiegskampf, aber das Sportliche rückt bei der SG in diesen Tagen in den Hintergrund, nachdem Torwart Marius Bast im Alter von 21 Jahren kurz nach Weihnachten tödlich verunglückt ist.