Höhr-Grenzhausen

SF Höhr-Grenzhausen mit viel Respekt – Am Freitagabend kommt der TuS Immendorf

Die SF Höhr-Grenzhausen eröffnen bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) den 17. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Zu Gast im Stadion am Moorsberg ist mit dem TuS Immendorf ein Schwergewicht der Klasse, die Mannschaft aus dem Koblenzer Stadtteil kommt als Tabellenzweiter in den Westerwald.