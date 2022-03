Der TuS Rheinböllen hat das wichtige Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen das Schlusslicht FC Plaidt mit 3:1 (1:1) gewonnen und hat nun als Tabellenfünftletzter (14.) drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone (ab Platz 16). Ein doppelter Platzverweis für Plaidt in einer Aktion in der 38. Minute brachte Rheinböllen auf die Siegerstraße.