Kantersieg in Spiel eins nach der Winterpause und damit eine triumphale Rückkehr auf den Rasen des Argenthaler Waldstadions: In der Fußball-Bezirksliga Mitte warf die SG Liebshausen/ Mörschbach/Argenthal beim 6:1 (3:0)-Heimerfolg gegen die SG Maifeld Elztal gleich wieder die Tormaschinerie an. Mittelstürmer Michael Schlicht traf doppelt. Allerdings verharren beide Teams auf ihren jeweiligen Tabellenpositionen, Liebshausen bleibt auf vier, die Gäste auf Rang zehn.