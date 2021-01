Koblenz

Vier Spiele der TuS Rot-Weiß Koblenz sind in dieser Saison der Fußball-Regionalliga Südwest bereits ausgefallen – drei wegen Corona-Quarantäne, eins zuletzt wegen schneebedeckten Platzes. Der Großteil ist schon eine Weile aufgearbeitet, jetzt soll das Tabellenbild durch die in der Vorwoche verschobene Partie bei der SG Sonnenhof Großaspach am Mittwoch ab 18 Uhr wieder begradigt werden.