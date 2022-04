Waldböckelheim

FMSG qualifiziert sich für die Meisterrunde

Mit einem 4:0-Sieg über den FV Freinsheim am letzten Hauptrunden-Spieltag der B-Juniorinnen-Landesliga Ost sicherte sich die FMSG Waldböckelheim/Bretzenheim den zweiten Platz hinter dem SV Obersülzen und damit die Teilnahme an der Meisterrunde. In der geht es für die Mädchenfußballerinnen nun gegen die beiden Bestplatzierten der Landesliga West, den SG Göcklingen/Herxheim und den SC Siegelbach. Die Mädels der FMSG taten sich allerdings schwer gegen sehr tief stehende und kämpferische Freinsheimerinnen.