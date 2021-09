Platz acht statt drei. Die 2:3-Heimniederlage am dritten Spieltag gegen den FC Ingolstadt hat den Hoffnungen der Andernacher Fußballfrauen auf einen gelungenen Saisonstart in der 2. Bundesliga einen Dämpfer versetzt. „Wir wollen eine Reaktion zeigen“, verspricht SG 99-Trainer Florian Stein vor dem Auswärtsspiel der Bäckermädchen beim Aufsteiger 1. FC Nürnberg (So., 14 Uhr).