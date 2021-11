Plus Holzbach

Holzbach trifft gegen Montabaur auf alte Bekannte

Der SV Holzbach und der 1. FFC Montabaur kennen sich schon lange. Und sie kennen sich gut. Am Sonntag um 14.30 Uhr treffen sie in Eschelbach bei Montabaur aufeinander und der 1. FFC geht – nach den bisherigen Ergebnissen zu urteilen – als Favorit in die Partie. Die Westerwälder sind Tabellensechster und haben neun Punkte aus sechs Spielen gesammelt, die Holzbacherinnen um Trainer Peter Aßmann als Zehnter erst vier.