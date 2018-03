Vettel: «Wissen, dass wir noch nicht am Limit sind»

Fragen an den Formel-1-Doppelweltmeister Sebastian Vettel nach seinem sechsten Rang in der Qualifikation zum Großen Preis von Australien.

Sebastian Vettel ist mit dem sechsten Platz in der Qualifikation nicht zufrieden.

Foto: Jens Büttner – DPA

Ist Platz sechs eine Enttäuschung?

Vettel: «Es war ein bisschen schwierig zu erwarten, wo man am Ende wirklich steht. Wir haben uns ein bisschen mehr erhofft. Ich war nicht ganz zufrieden mit mir heute. Aus der letzten Runde hätte ich noch etwas mehr herausquetschen können und zwei Plätze weiter vorn stehen können.»

Wo lag das Problem?

Vettel: «Die Balance ist noch nicht ganz so da. Dann fühlt man sich nicht so zuversichtlich wie man es sich wünscht, um die nötigen Zehntelsekunden zu finden. Es gibt eine Menge, was wir tun und verstehen müssen. Ich denke aber nicht, dass irgendwas falsch ist an dem Auto.»

Gab es für Sie Überraschungen, die sie nach den Wintertests nicht erwartet hätten?

Vettel: «Nein. Ich denke, es ist mehr oder weniger so gekommen, wie wir es erwartet hatten. Ferrari hat Schwierigkeiten. Mercedes hat definitiv aufgeholt und ist sehr leistungsstark. Von den McLarens haben wir schon immer gesagt, dass sie sehr stark und zuverlässig aussehen. Lotus hatte das Potenzial zu überraschen und hat genau das getan. Natürlich wäre ich lieber weiter oben gewesen. Vielleicht ist das ein bisschen die Überraschung. Aber wir wissen, dass wir noch nicht an unserem Limit sind.»