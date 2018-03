Unfallopfer Perez will Monaco-Schock hinter sich lassen

Aus unserem Archiv

Monte Carlo

Ein Jahr nach seinem Horror-Crash will Formel-1-Pilot Sergio Perez bei der Rückkehr nach Monaco das Schock-Erlebnis endgültig hinter sich lassen. «Nach so einem Unfall, wie ich ihn hatte, bin ich glücklich, wieder hier zu sein», sagte der Mexikaner am Mittwoch in Monte Carlo.