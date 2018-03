NHL-Torhüter Greiss nur auf Abruf zur WM

Eishockey-Nationaltrainer Jakob Kölliker nimmt NHL-Torhüter Thomas Greiss nach dessen Playoff-Aus mit den San Jose Sharks nur auf Abruf mit zur Weltmeisterschaft im Mai. Kölliker begründete dies in München mit der mangelnden Vorbereitung zusammen mit dem WM-Kader.

Thomas Greiss gehört für die WM nicht zur ersten Wahl.

Foto: Daniel Karmann – DPA

«Gerade für einen Torhüter ist die Umstellung von der engeren Eisfläche in Nordamerika auf die größere in Europa problematisch», sagte Kölliker. Eigentlich hätte Greiss, der zuletzt auch in San Jose kaum zum Einsatz kam, bei den letzten Testspielen vor der WM gegen Weißrussland und die Slowakei in Bratislava zum Einsatz kommen sollen. Wegen Verpflichtungen in Kalifornien bei seinem Club nach dem Saison-Aus schafft es der 26 Jahre alte Goalie aber nicht rechtzeitig. «Nun läuft uns die Zeit davon», sagte Kölliker.

Auf Abruf soll Greiss aber für die Weltmeisterschaft in Finnland und Schweden (4. bis 20. Mai) nominiert werden. Nach den Spielen in der Slowakei will Kölliker seinen WM-Kader mit drei Torhütern benennen. Aktuell sind dies Dennis Endras (Helsinki), Dimitri Pätzold (Hannover) und Dimitrij Kotschnew (Mytischtschi/Russland). Allerdings könnte Rob Zepp vom DEL-Finalisten Eisbären Berlin noch einen der drei Keeper verdrängen.