Die Grizzly Adams Wolfsburg müssen in der Deutschen Eishockey-Liga mehrere Monate ohne Nationalspieler Christopher Fischer auskommen.

Christopher Fischer (M) erlitt einen Knorpelschaden.

Foto: Pontus Lundahl – DPA

Der 24 Jahre alte Verteidiger erlitt bei der diesjährigen Weltmeisterschaft in Schweden im Mai einen Knorpelschaden, wie der Verein mitteilte. Dies habe eine am Mittwoch in Heidelberg durchgeführte Knie-Arthroskopie ergeben.