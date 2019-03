Titelverteidiger EHC Red Bull München muss im dritten Spiel der Viertelfinal-Playoffs gegen die Eisbären Berlin auf Nationalspieler Yannic Seidenberg verzichten.

Der Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga sperrte den Verteidiger für die nächste Partie am Sonntag (17.00 Uhr) in München, weil er im vorangegangenen Spiel in Berlin Eisbären-Profi Austin Ortega einen Check ...