Mannheim und Berlin verpassen Finalrunde

Nach Titelverteidiger Eisbären Berlin haben auch die Adler Mannheim den Einzug in die Finalrunde der European Trophy verpasst. Der sechsmalige deutsche Eishockey-Meister unterlag in eigener Halle dem tschechischen Vertreter Slavia Prag mit 3:5 (2:2, 0:3, 1:0).

Vor 7674 Zuschauern erzielten Ken Magowan (16. Minute), Mike Glumac (18.) und Adam Mitchell (44.) die Tore für Mannheim. Doch nach dem 2:2 im ersten Drittel zogen die Gäste im zweiten Durchgang mit drei Treffern zum 2:5 uneinholbar davon. Zum Abschluss gab es auf dem Eis noch eine Massenschlägerei.

Die Kurpfälzer stehen nach ihrem letzten Spiel in der South Division hinter HC CSOB Pojistovna Pardubice und HC Linköping nur auf Rang drei. Das reicht nicht für die Finalrunde. Nur der Gruppensieger und die besten drei Zweiten sind für die Endrunde qualifiziert. Auch Titelverteidiger Eisbären Berlin ist trotz eines abschließenden 5:4-Sieges bei Bili Tygri Liberec in der West Division gescheitert, da die Berliner am Vortag mit 1:2 gegen Sparta Prag verloren hatten.