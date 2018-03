Frankfurt Lions verpflichten Adrian Foster

Die Frankfurt Lions haben den kanadischen Stürmer Adrian Foster verpflichtet. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey-Liga mitteilte, erhält der 28-Jährige einen Vertrag bis zum Saisonende.

Foster war zuletzt für Dynamo Riga in Lettland aktiv, zuvor stand der Angreifer bei den Red Bulls Salzburg unter Vertrag. Vor neun Jahren wurde Foster im NHL-Draft an 28. Stelle von den New Jersey Devils ausgewählt. Für eine Karriere in der Nordamerikanischen Eishockey-Liga (NHL) reichte es aber nicht.