European Trophy: Berlin und Hamburg weiter unbesiegt

Die Eishockey-Clubs Eisbären Berlin und Hamburg Freezers bleiben in der European Trophy ohne Niederlagen. Der ERC Ingolstadt kassierte dagegen seine zweite Pleite im dritten Trophy-Spiel.

Der deutsche Meister Eisbären Berlin macht bislang auch in der European Trophy eine gute Figur.

Foto: Stephanie Pilick – DPA

Mit 6:1 gewannen die Berliner ihr Heimspiel vor 6200 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof gegen den HC Kometa Brünn aus Tschechien und sind damit Tabellenzweiter in der Nord-Gruppe hinter Lulea Hockey aus Schweden. Stürmer Matt Foy war mit drei Treffern der erfolgreichste Berliner Torschütze.

Die drittplatzierten Hamburger gewannen in Bremerhaven mit 3:2 gegen den tschechischen Club HC Pilsen. Ingolstadt verlor in der West-Gruppe beim finnischen Meister Jokerit Helsinki unglücklich mit 1:2.

Aus den vier Gruppen schaffen nur die ersten beiden Teams den Sprung in die Playoffs der European Trophy. In Bratislava und Wien wird vom 13. bis 16. Dezember um die Trophäe gespielt. In Berlin, Hamburg, Mannheim und Ingolstadt sind vier Clubs aus der Deutschen Eishockey-Liga dabei.