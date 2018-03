Eisbären und Freezers mit gelungenem Trophy-Auftakt

Die Eisbären Berlin und die Hamburg Freezers sind erfolgreich in die European Trophy gestartet. Die Adler Mannheim hingegen mussten beim hochkarätig besetzten Einladungsturnier eine Auftaktniederlage hinnehmen.

Harold Kreis ist der Trainer der Adler Mannheim.

Foto: David Ebener – DPA

Die Eisbären, deutscher Eishockey-Meister und Turniersieger von 2010, bezwangen den tschechischen Spitzenclub HC Pilsen in der Arena am Ostbahnhof mit 6:4 (3:0, 3:3, 0:1). Die Tore für die Berliner erzielten vor 7200 Zuschauern Dominik Bielke, Frank Hördler, zweimal Julian Talbot, Daniel Weiß und TJ Mulock. Für die Gäste aus Pilsen trafen Ondrej Kratena, Vaclav Pletka, Jan Kovar und Jakub Jerabek.

Hamburg besiegte den tschechischen Club HC Kometa Brünn mit 7:3 (2:1, 1:1, 4:1). Für die Freezers waren zweimal Jerome Flaake, Brandon Reid, Kevin Schmidt, Thomas Dolak, Julian Jakobsen und Garrett Festerling erfolgreich. Hynek Zohorna, Radek Dlouhy und Miroslav Holec erzielten die Treffer für Brünn.

Mannheim verlor gegen Helsinki IFK mit 0:4 (0:0, 0:4, 0:0). Für die Finnen waren Toni Söderholm, Markus Granlund, Kyle Klubertanz und Siim Liivik erfolgreich.

Das Vorbereitungsturnier European Trophy gibt es seit 2010. In diesem Jahr nehmen erstmals 32 Teams daran teil. Aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sind Mannheim, Hamburg, Berlin und der ERC Ingolstadt am Start. Ingolstadt hatte seinen Auftakt bereits am Sonntag gegen ZSC Lions aus der Schweiz mit 3:4 verloren.