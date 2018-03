Eisbären Berlin treffen auf Kölner Haie

Titelverteidiger Eisbären Berlin trifft im Playoff-Viertelfinale der DEL auf die Kölner Haie. Der Hauptrunden-Neunte aus der Domstadt setzte sich in der Qualifikationsrunde in zwei Spielen gegen die Augsburger Panther durch. In der zweiten Partie siegten die Haie 3:0 gegen die Panther.

Uwe Krupp hat mit den Kölner Haien den Sprung ins Viertelfinale der DEL-Playoffs geschafft.

Foto: Arne Dedert – DPA

«Die Haie sind zum richtigen Zeitpunkt der Saison in Schwung gekommen, aber deshalb sind sie nicht mehr gefährlich als alle anderen Playoff-Teilnehmer auch», sagte Eisbärentrainer Don Jackson über die Kölner.

In der Playoff-Historie der DEL kam es bislang erst einmal zum Duell zwischen den Eisbären und den Haien. In der Finalserie 2009 setzten sich damals in vier Spielen die Berliner durch. Spiel eins der best-of-seven-Serie findet am kommenden Dienstag in der Arena am Hauptbahnhof statt, zwei Tage später reist der Meister zur ersten von drei möglichen Auswärtspartien an den Rhein.