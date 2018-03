DEL-Rückkehr: Nationalkeeper Endras geht nach Mannheim

Dennis Endras wird in der kommenden Saison wieder in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) spielen. Der Nationaltorhüter hat bei Adler Mannheim einen Dreijahresvertrag bis 2015 unterschrieben.

Dennis Endras geht zu den Adlern Mannheim.

Foto: Anders Wiklund – DPA

Der zum wertvollsten Spieler der Heim-WM 2010 gekürte Endras soll mit Felix Brückmann das Torhütergespann des DEL-Finalisten bilden. Das gab der Verein bekannt. Im Sommer 2010 hatte Endras einen Zweijahresvertrag bei den Minnesota Wild geschlossen, war für den NHL-Club aber nur in deren Farmteam Houston Aeros in der unterklassigen AHL im Einsatz. In der abgelaufenen Saison spielte der 26-Jährige auf Leihbasis für das finnische Spitzenteam IFK Helsinki. Vor seinem Wechsel nach Nordamerika stand Endras drei Jahre bei den Augsburger Panthern in der DEL unter Vertrag.

Dominik Bittner kehrt ebenfalls in die DEL und zu den Adlern zurück. Der 19 Jahre alte Verteidiger bestritt in der vergangenen Saison 68 Spiele für die Everett Silvertips in der nordamerikanischen Juniorenklasse Western Hockey League. Der ehemalige Jung-Adler unterschrieb in Mannheim einen Zweijahresvertrag.