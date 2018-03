1000 und noch mehr? Felskis Zukunft offen

Aus unserem Archiv

Berlin

Selbst Hollywood hätte das vermeintliche Schlusskapitel in Sven Felskis Karriere nicht besser inszenieren können: Zum sechsten Mal deutscher Meister, den Titel im 1000. Erstliga-Match errungen, als Vize-Kapitän in eigener Halle vor 14 200 Fans den Pokal in die Höhe gestreckt.