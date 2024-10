Ein Logo der UEFA hängt beim Kongress des UEFA-Dachverbandes im «Beurs van Berlage». Der Verband rechnet durch die Fußball-EM in Deutschland mit Einnahmen in Höhe von 2,4 Milliarden Euro. (zu dpa: «Spielervertretung erhält Sitz in UEFA-Exekutivkomitee») Foto: Jamie Gardner/DPA