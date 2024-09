Bern

Winterspiele

Schweiz für Olympia-Bewerbung 2038

Von dpa

i Vor den Olympischen Sommerspielen, Olympia Paris 2024, Blick auf die Olympischen Ringe. (zu dpa: «Schweiz für Olympia-Bewerbung 2038») Foto: Michael Kappeler/DPA

Es ist mehr als 75 Jahre her, dass Olympische Winterspiele in der Schweiz stattgefunden haben. Nun will die Regierung einen neuen Anlauf unterstützen. Es ist aber noch lange hin.