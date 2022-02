Peking

Olympia in Peking

Maßnahmen wirken: Keine neuen Corona-Fälle bei Winterspielen

Die strengen Schutzmaßnahmen bei den Winterspielen in Peking erweisen sich weiterhin als wirksam. Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche wurden keine neuen Corona-Infektionen in der abgeschlossenen Olympia-Blase entdeckt.