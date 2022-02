Riga

Angriff auf Ukraine

Lettlands NOK ruft Athleten zu Russland-Boykott auf

Lettlands Nationales Olympisches Komitee (LNOK) hat den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt und in Reaktion darauf lettische Athleten dazu aufgerufen, nicht an Sportveranstaltungen in Russland teilzunehmen.