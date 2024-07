Mitglieder der «Union der Ukrainer Frankreichs» halten Plakate, als sie zu Ehren der Hunderten von ukrainischen Sportlern marschieren, die seit der russischen Invasion in ihrem Heimatland ums Leben gekommen sind. Die Demonstration, die im Vorfeld der Olympischen Spiele in diesem Monat stattfand, sollte an die gefallenen Sporthelden erinnern und die anhaltenden Auswirkungen des Konflikts auf die ukrainische Sportgemeinschaft verdeutlichen. (zu dpa: «In Zeiten des Krieges: Ukrainer und Russen bei Olympia») Foto: Michel Euler/DPA