Peking

Winterspiele in Peking

Ein neuer Corona-Fall in der Olympia-Blase

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking ist eine neue Corona-Infektion festgestellt worden. Der Fall trat am Samstag in der abgeschotteten Blase unter Sportlern und Teammitgliedern auf, wie die Organisatoren am Abschlusstag berichteten.