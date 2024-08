Paris

Sommerspiele in Paris

DOSB-Chef Weikert lobt deutsche Auftritte bei Olympia

Von dpa

i Olympia, Paris 2024, Deutsches Haus, Thomas Weikert, DOSB-Präsident, spricht bei einer Pressekonferenz. (zu dpa: «DOSB-Chef Weikert lobt deutsche Auftritte bei Olympia») Foto: Marijan Murat/DPA

In Paris gefallen dem Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes vor allem die Leistungen in den Mannschaftssportarten. In anderen Wettbewerben könnte es dagegen besser laufen.