DBS-Chef: IOC fehlt „gesellschaftspolitische Verantwortung“

Frechen (dpa) – Knapp zwei Wochen vor Beginn der Paralympics in Peking hat Friedhelm Julius Beucher erneut Kritik an der Vergabe der Winterspiele an China geübt.

„Dem IOC fehlt das Bewusstsein für gesellschaftspolitische Verantwortung“, sagte der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) der Deutschen Presse-Agentur: „In der Charta fehlt das offensive Eintreten für demokratische Rechte. Es muss einfach eine Selbstverständlichkeit sein – und das kann man im Regelwerk problemlos anpassen: In Länder, in denen Menschenrechte mit Füßen getreten werden, wo Menschen gequält und ermordet werden oder verschwinden, in solche Länder gehören keine internationalen Sport-Wettkämpfe. Und schon gar nicht Olympische und Paralympische Spiele. Und auch keine Fußball-WM.“

Nach solchen Vergaben seien die Athleten „die Opfer, die praktisch in Sippenhaft genommen werden. Und an Orten zu sportlichen Vergleichen gezwungen werden, für die es eigentlich keine gesellschaftliche Anerkennung geben darf“.

Er sei „mit vielen Leuten im Gespräch, die das Land sehr gut kennen“, berichtete Beucher: „Und sie haben unisono bestätigt, dass sich nach 2008 in Bezug auf Freiheitsrechte und Menschenrechte nicht nur nichts verbessert hat, sondern dass es noch schlimmer geworden ist.“ In Bezug auf die Lage von Menschen mit Behinderung in China müsse man aber „konstatieren, dass sich das seit den Paralympics 2008 entscheidend gebessert hat“.



