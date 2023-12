Zweites Rennen, zweiter Sieg: Max Langenhan obenauf

Julia Taubitz hat es in den USA auf den zweiten Platz geschafft. Foto: Seth Wenig/AP/dpa

Lake Placid (dpa). Er gewann mit einem Vorsprung von 0,303 Sekunden vor dem dreimaligen Olympiasieger Felix Loch. «Ich hatte einen richtig, richtig guten Lauf. So wollte ich Lake Placid abschließen, so hat es gepasst. Ich freue mich da riesig drüber», sagte Langenhan.

Gesamtweltcupsiegerin Julia Taubitz war zuvor im Damen-Einsitzer als Zweite auf das Podium gefahren. Die 27-Jährige musste sich nur der Österreicherin Madeleine Egle geschlagen geben, lag nach den beiden Läufen 0,188 Sekunden zurück.

Nach dem Auftakt in Lake Placid geht es in der nächsten Woche im kanadischen Whistler auf der Olympia-Bahn von 2010 weiter. Erst nach Weihnachten folgen die ersten Rennen in Europa. Höhepunkt der Rodel-Saison ist die Weltmeisterschaft Ende Januar in Altenberg.