Wellinger fliegt in Oberstdorf auf Rang sieben

Andreas Wellinger hat beim Skifliegen in Oberstdorf den siebten Platz belegt. Der 28-Jährige flog auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze 221,5 und 215,5 Meter weit und liegt in der Weltcup-Gesamtwertung weiter auf Platz drei.

Andreas Wellinger flog in Oberstdorf auf Rang sieben. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Oberstdorf (dpa). Den Sieg sicherte sich der Österreicher Stefan Kraft vor Peter Prevc aus Slowenien und dem japanischen Vierschanzentourneesieger Ryoyu Kobayashi.

Wellinger war beim spektakulären Flug-Event im Allgäu der einzige Deutsche, der halbwegs vorne mithalten konnte. Am Samstag hatte er den sechsten Platz belegt.

Teamkollege Karl Geiger erwischte in seinem Heimatort dagegen ein ganz schlechtes Wochenende. Der Skiflug-Weltmeister von 2020 landete am Sonntag auf dem 29. Platz. Tags zuvor war er sogar bereits in der Qualifikation gescheitert. Zweitbester Deutscher hinter Wellinger war am Sonntag Pius Paschke auf Rang 17.