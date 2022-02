Peking

Olympische Winterspiele

Walijewa darf bei Medaillengewinn im Schaulaufen starten

Trotz ihres positiven Dopingtests vor den Olympischen Winterspielen in Peking darf die Russin Kamila Walijewa im Fall eines Medaillengewinns im Damen-Einzel am Sonntag am Schaulaufen der Eiskunstläufer teilnehmen.