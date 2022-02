Peking

Winterspiele in Peking

Sturz in erster Runde: Frühes Aus für Shorttrackerin Seidel

Shorttrackerin Anna Seidel ist bei den Olympischen Winterspielen in Peking bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 23-jährige Dresdnerin stürzte in ihrem Viertelfinale über 1500 Meter vier Runden vor Schluss und hatte damit keine Chance mehr aufs Weiterkommen.