Starke Form bestätigt: Langläuferin Carl wird Fünfte

Skilangläuferin Victoria Carl hat auch beim Weltcup im norwegischen Trondheim ihre starke Form unter Beweis gestellt. Die 28-Jährige aus Zella-Mehlis lief im Sprint am Freitag auf den fünften Platz.

ARCHIV – Ihr fehlten nur 4 Sekunden für einen Podestrang im Ski Langlauf: Der deutschen Victoria Carl. Foto: Daniel Karmann/dpa

Östersund (dpa) – Auf einen Podestrang fehlten der Olympiasiegerin im Teamsprint rund vier Sekunden. Den Sieg sicherte sich die Norwegerin Kristine Stavaas Skistad.

Am vergangenen Wochenende in Schweden hatte Carl mit Platz drei über zehn Kilometer in der freien Technik ihren bis dato größten Weltcup-Erfolg im Einzel gefeiert. Dass eine deutsche Athletin im Sprint das Finale der besten sechs Sportlerinnen erreicht, ist ungewöhnlich.

Bei den Männern siegte im WM-Ort von 2025 der Norweger Johannes Hoesflot Klaebo. Deutsche Sportler spielten im Kampf um die Podestränge keine Rolle.